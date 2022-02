Giudice toglie la custodia di tutti i figli a un padre non vaccinato

In canada un giudice ha emesso una sentenza che toglie la custodia dei propri figli ad un padre perché non vaccinato contro il Covid.

Un uomo, padre di tre bambini, di cui una di 10 anni e immunodepressa a causa di un tumore vascolare, ha perso la custodia dei suoi figli.

È successo tutto nella provincia del New Brunswick, in Canada.

L’uomo, no vax, è separato dal 2019, ma quando la donna ha chiesto di modificare l’accordo di custodia affinché i bambini venissero vaccinati, il padre e la sua nuova moglie hanno rifiutato l’immunizzazione contro il Covid.

Data la situazione, la madre ha intentato una causa contro l’ex marito e si è rivolta ad un giudice, che ha accolto la sua richiesta – soprattutto a causa delle condizioni di salute della piccola di 10 anni – e ha affidato i bambini alla madre biologica.

Il tribunale ha anche stabilito che, nonostante il mancato consenso del padre, la madre potrà far vaccinare i bambini. Va comunque precisato che se l’uomo decidesse di immunizzarsi, potrà rivolgersi al tribunale per riottenere l’affidamento.

«Qui non si tratta di un caso nel quale un genitore vuole portare via un figlio dall’altro. Stiamo solo parlando di ciò che è meglio per i bambini, punto».