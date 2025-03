Amici, i tre giudici scelti per il serale: ecco chi sono. L'indiscrezione

Amici, i tre giudici scelti per il serale: ecco chi sono. L'indiscrezione

Il Serale di Amici 24 è quasi al via: confermati i nomi dei giudici. L'indiscrezione di Adnkronos annuncia nuove sorprese.

Il Serale di Amici 24 è quasi pronto a partire il 22 marzo, ma la giuria finale rimane ancora un’incognita. Sebbene circolassero voci su Fedez tra i giudici, un’indiscrezione di Adnkronos smentisce il suo nome e suggerisce un terzo protagonista che potrebbe essere aggiunto alla lista.

Tutto pronto per il serale di Amici

​Il Serale di Amici 24 debutterà il 22 marzo 2025 su Canale 5, segnando l’inizio della fase finale del celebre talent show condotto da Maria De Filippi. Dopo settimane di selezioni, sono stati ufficializzati i 16 allievi ammessi al Serale, suddivisi tra cantanti e ballerini:

CANTO

Antonia

Chiamamifaro

Jacopo Sol

Nicolò

Senza Cri

Luk3

Trigno

Vybes

DANZA

Alessia

Asia

Chiara

Dandy

Daniele

Francesca

Francesco

Raffaella

​Nelle scorse ore, si era diffusa l’indiscrezione secondo cui Fedez sarebbe stato il terzo giudice del Serale di Amici 24. Tuttavia, Adnkronos rivela una composizione diversa della giuria.

Amici, i tre giudici scelti da Maria De Filippi per il serale: ecco chi sono

Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario sarebbero i giudici scelti da Maria De Filippi per il Serale di Amici 2025, che partirà sabato in prime time su Canale 5. Sebbene l’annuncio ufficiale sia atteso tra domani e dopodomani, i rumors confermano questi tre nomi come i più probabili.

L’ufficializzazione è previsto per venerdì, ma già domani sui social si inizieranno a diffondere i dettagli, visto che nel pomeriggio è stabilita la registrazione della prima puntata.