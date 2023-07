Giugliano (Napoli), non ce l'ha fatta Andrea: era stato coinvolto in un incidente stradale

Giugliano (Napoli), non ce l'ha fatta Andrea: era stato coinvolto in un incid...

La comunità di Giugliano (Napoli), sta vivendo in queste ultime ore attimi difficili. Il 21enne Andrea D’Alterio ha perso la vita dopo essere stato coinvolto in un terribile incidente stradale avvenuto la scorsa domenica 16 luglio all’altezza di via San Francesco a Patria. Stando a quanto si apprende il 21enne è deceduto all’ospedale Cardarelli dove era stato ricoverato.

Giugliano, Andrea è morto in un incidente stradale: la vicenda

Il 21enne si trovava a bordo di un’autovettura insieme a due suoi amici che si sarebbe scontrata con un’altra auto che procedeva a velocità sostenuta. Il conducente di quest’ultimo veicolo avrebbe proseguito oltre senza prestare soccorso alla vittima. L’auto sulla quale viaggiavano i tre giovani – riporta il Meridiano News – avrebbe avuto un secondo impatto con un’auto che pare non si fosse accorta in tempo dell’incidente.

Chi era la vittima dell’incidente

La vittima era conosciuta nella comunità di Giugliano: il padre è un noto avvocato penalista, mentre la madre è una dirigente scolastica. Il giovane era stato soccorso in condizioni molto critiche: ciò aveva portato il personale medico ad asportare entrambi i reni e ad amputare una gamba. Per quanto riguarda gli altri due occupanti, entrambi sono rimasti feriti anche se la vita di nessuno dei due sarebbe in pericolo. Di questi uno di loro ha riportato gravi ferite, mentre il secondo è stato ferito solo in modo lieve.