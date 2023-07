Il drammatico incidente è avvenuto nella notte fra le strade di Vercurago, paese situato nelle vicinanze di Lecco. Un’automobile è uscita dalla carreggiata e si è andata a schiantare: sono rimasti gravemente feriti tutti e quattro i ragazzi a bordo del veicolo.

Schianto nella notte a Vercurago: gravissimi quattro giovani

La dinamica del sinistro è ancora tuttada verificare, ma dalle prime informazioni che arrivano sembra che l’incidente sia stato del tutto autonomo. L’automobile, per cause incerte, è uscita di strada nei pressi del semaforo di Via Roma a Vercurago ed è andata a sbattere con incredibile violenza.

L’intervento dei soccorsi e e condizioni di salute dei feriti

Sul posto sono sopraggiunti immediatamente i soccorsi con diversi mezzi di supporto. I sanitari della Croce rossa di Galbiate, del Soccorso Cisanese e i Volontari di Calolzio si sono occupati di dare un primo aiuto ai quattro ragazzi che erano presenti sul veicolo. Le età dei feriti: 22 anni, 27 anni e 31 anni per i ragazzi, 29 anni per l’unica ragazza che era con loro. Due di loro sono stati trasportati in ospedale in codice rosso a Lecco, un terzo al San Gerardo in elicottero, mentre l’ultimo in codice giallo è ora ricoverato all’ospedale di Bergamo.