Un giovane di sedici anni ha perso la vita in un tragico incidente automobilistico avvenuto stamattina nella provincia di Catanzaro, lungo la strada statale Sp172/2 tra i comuni di Borgia e Girifalco.

Tragico incidente in provincia di Catanzaro

Incidente mortale lungo la strada provinciale che collega Girifalco a Borgia. Per cause ancora da accertare, una Fiat Punto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. A bordo del veicolo c’erano quattro giovani : uno di sedici anni ha perso la vita, mentre gli altri tre risultano feriti in modo grave.

Una vittima e tre feriti, tutti giovanissimi

Dopo l’impatto sono corsi sul posto ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco e pattuglie dei carabinieri.

Estratti dalla vettura i feriti sono stati poi affidati al personale del Suem118 per le prime cure e il successivo trasferimento con due ambulanze ed elisoccorso presso l’ospedale di Catanzaro. La prognosi sarebbe riservata ma da quanto si apprende da alcune fonti locali, uno dei ragazzi risulta fuori pericolo

Il tragico incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 8 di domenica: i 4 ragazzi stavano tornando a casa dopo aver trascorso fuori il sabato sera. La vittima – Leonardo, per tutti Leo – era seduta davanti sul lato passeggero.

Il saluto a Leo

Oltre al cordoglio dell’amministrazione comunale, l’ U.S. Girifalco – la squadra di calcio dove giocava Leo – ha voluto salutare il ragazzo attraverso un pensiero commosso: ” Di te ci ricorderemo ogni partita, ricorderemo le tue esultanze dopo ogni gol, la tua gioia immensa, l’amicizia sincera verso i tuoi compagni. Sei stato un tesoro e il tempo passato insieme ci ha resi felici. Adesso continuerai a giocare per sempre guardandoci da lassù. Ciao Leo, per sempre il nostro numero 9”.