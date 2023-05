Giugno 2023: 10 festival da non perdere

Tempo d’estate, tempo di festival con la musica elettronica a farla da padrona, in Italia e nel resto dell’Europa. Ecco dieci appuntamenti assolutamente da non perdere MOGA quando: 31 maggio-4 giugno 2023 dove: Caparica, Portogallo sito: www.mogafestival.com In breve tempo, MOGA ha saputo...

Tempo d’estate, tempo di festival con la musica elettronica a farla da padrona, in Italia e nel resto dell’Europa. Ecco dieci appuntamenti assolutamente da non perdere

MOGA

quando: 31 maggio-4 giugno 2023

dove: Caparica, Portogallo

sito: www.mogafestival.com

In breve tempo, MOGA ha saputo suscitare grandi emozioni ed ottenere ottimi riscontri. Un ottimo modello di boutique festival, con musica di qualità e le atmosfere uniche di una terra che si affaccia sull’Oceano Atlantico e che sa unire persone provenienti da tutto il mondo. Quest’anno MOGA Caparica propone un mix di artisti tutti da scoprire, talenti internazionali e nazionali, cibo di alta qualità, esperienze ed attività di vario genere in grado di temprare corpi e spiriti, party in spiaggia, party in barca ed un programma OFF.

line up: Shanti Celeste, Jimi Jules, Kerri Chandler

UNUM

quando: 1-6 giugno 2023

dove: Shengjin, Albania

sito: www.unumfestival.com

Nessun festival europeo underground è così alternativo come UNUM, che torna con l’edizione 2023 da giovedì 1° a martedì 6 giugno a Shengjin, in Albania. Tanti gli elementi che lo rendono così speciale: i suoi stage disseminati in pineta, musica non-stop per 24 ore su 24, tre palchi in spiaggia con le montagne a fare da sfondo e tanto altro ancora. UNUM è un festival con un pubblico consapevole e responsabile, prezzi abbordabili ed un contesto più che amichevole.

line up: Marco Carola, Jamie Jones, Ricardo Villalobos

TRIIP FESTIVAL

quando: 2-4 giugno 2023

dove: Malta

sito: www.enjoythetriip.com

Il dj e producer australiano Fisher torna in Europa – per la precisione a Malta – con il suo primo TRIIP Festival. Un festival che si svolgerà per tre giorni e per tre notti con feste nel più grande club open air maltese e con feste disseminate in piscina, in un castello, in spiaggia e in barca e con una line up assolutamente trasversale, che prevede una serie di pesi massimi della console con particolare attenzione per il genere house, senza per questo trascurare ampie divagazioni in materia.

line up: Claptone, Everything, Fisher

WORLD CLUB DOME

quando: 9-11 giugno 2023

dove: Francoforte, Germania

sito: www.worldclubdome.com

Tantissimi i nomi in cartellone all’edizione 2023 di World Club Dome, il festival in programma da venerdì 9 a domenica 11 giugno al Deutsche Bank Park di Francoforte. Una line up importante, un ottimo biglietto da visita per la decima edizione del WCD, eletto festival tedesco numero uno dalla DJ Mag Top 100 Festivals dello scorso anno. Atlantis è allo stesso tempo tema e filo conduttore scelti quest’anno da World Club Dome, pronto a trasformare un’area di ben 700mila metri quadrati in un villaggio musicale assolutamente unico nel suo genere.

line up: David Guetta, Kölsch, Reinier Zonneveld

SONAR

quando: 15-17 giugno 2023

dove: Barcellona, Spagna

sito: https://sonar.es

La 30esesima del Sónar si preannuncia più ricca che mai, con una line up che come sempre sa calibrare al meglio i nomi mainstream a quelli più alternativi, così come non mancheranno i consueti momenti di confronto nella rassegna parallela +D Sónar, in modo da onorare al meglio i tre principi fondanti della rassegna catalana: musica, creatività e tecnologia. Dopo tre decenni ed oltre 100 edizioni in tutto il mondo, Sónar continua a ridefinire che cosa possa essere un festival, senza barriere e sempre all’avanguardia.

line up: Aphez Twin, Eric Prydz (Holo), Richie Hawtin

SOCIAL MUSIC CITY

quando: 17 giugno 2023

dove: Jesolo, Italia

sito: www.socialmusiccity.it

Social Music City è sempre più itinerante. Il festival che dura un’intera estate approda per la prima volta a Jesolo e torna a Rimini, confermandosi un appuntamento imprescindibile per gli appassionati della miglior musica elettronica e per i fan dei più importanti dj al mondo, questi ultimi da sempre protagonisti in ogni SMC. Tre le date in tutto, nelle due località marittime italiane più importanti per quanto riguarda il turismo mediterraneo. Si inizia a Jesolo, si passa da Rimini (15 luglio), si torna a Jesolo (a Ferragosto).

line up: Charlotte de Witte, Chris Liebing, Enrico Sangiuliano

GLASTONBURY

quando: 21-25 giugno 2023

dove: Worthy Farm, Gran Bretagna

sito: www.glastonburyfestivals.co.uk

Glastonbury deve essere considerato uno dei festival musicali più importanti al mondo, se non il più importante, noto per la sua trasversalità ed ecclettismo, proponendo da sempre headliner che spaziano dal rock al pop, dall’hip-hop all’elettronica, così come non mancano spettacoli teatrali, installazioni ed altre forme di intrattenimento ed arti varie. Anche quest’anno ovviamente l’elettronica farà la sua parte a Glastonbury, come si evince dai nomi in line up, anche quest’anno di altissimo livello.

line up: Carl Cox, Fatboy Slim, The Chemical Brothers

DEFQON.1

quando: 22-25 giugno 2023

dove: Biddinghuizen, Olanda

sito: www.q-dance.com/en/events/defqon-1

Il più grande festival hardstyle del mondo si svolgerà per ben quattro giorni e quattro notti e avrà un pubblico composto da 100.000 unità provenienti da oltre 100 nazionalità diverse, che potranno ballare la musica dei top player di categoria ed assistere a scenografie, effetti speciali e visual assolutamente unici. Tra le tante particolarità in programma, un live durante il quale le hit hardstyle saranno eseguite ‘piano solo’ ed il discorso ai presenti di The Prophet, che a Defqon.1 si esibirà per l’ultima volta in carriera.

line up: Angerfist, Headhunterz, The Prophet

GATES OF AGARTHA

quando: 23-24 giugno 2023

dove: Pula, Croazia

sito: www.instagram.com/gatesofagartha

Gates of Agartha è un’avventura musicale in programma a Pula e a Vinkuran in Croazia, località che uniscono passato, presente e futuro e offrono una prospettiva globale sulla loro storia e la loro cultura. Gates of Agartha è organizzato dallo stesso team che dà vita alla meravigliosa esperienza di Echoes from Agartha in Cappadocia (Turchia). Gates Of Agartha è il primo di una serie eventi creati per esplorare località dove arte, storia, musica e cultura si incontrino.

line up: Marco Carola, Damian Lazarus, Dennis Cruz

HIDEOUT

quando: 25-29 giugno 2023

dove: Zrce Beach, Croazia

sito: https://hideoutfestival.com

Dopo l’edizione da record del 2022, Hideout Festival è sempre più proiettato con tutte le sue forze verso l’edizione 2023. Un’edizione che si prospetta la migliore e la più grande di sempre, con una line up che propone alcuni tra i nomi più rilevanti del panorama elettronico mondiale. Hideout Festival è un’ottima occasione per una vacanza davvero speciale, nella quale divertirsi con la miglior musica elettronica e allo stesso tempo svagarsi con attività sportive, escursioni, buona cucina e tanto altro ancora.

line up: Gorgon City, Jayda G, Solardo

foto d’apertura: Charlotte de Witte