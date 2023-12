Si sono tenuti questa mattina a Padova i funerali di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Prima delle esequie la famiglia ha invitato i presenti a indossare oggetti e fiocchi rossi, simbolo della lotta alla violenza sulle donne.

Il simbolismo del rosso

Le scarpe rosse sono il simbolo principale della lotta contro la violenza sulle donne. La storia delle scarpette nasce in Messico, a Ciudad Juarez, cittadina nota per detenere il tragico primato del più alto numero di femminicidi al mondo. Solo a Juarez sono state assassinate oltre 2300 donne negli ultimi 30 anni. Qui l’artista messicana Elina Chauvet, per ricordare le donne vittime di violenza, tra cui la sorella assassinata a 20 anni dal marito, collocò nel 2009 in una piazza 33 paia di scarpe da donna, tutte rosse.

Da allora le scarpe rosse sono diventate uno dei simboli della campagna contro la violenza di genere. Oltre a questo anche la panchina rossa è sempre più diffusa e presente nelle città, come luogo di riflessione.

Il fiocco rosso

Ai funerali di Giulia Cecchettin si è deciso di portare un fiocco rosso. Ultimamente infatti si è diffusa anche l’abitudine di appuntare sul bavero della giacca proprio un fiocco rosso nelle campagne di lotta contro la violenza sulle donne.