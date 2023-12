Numeri terribili quelli evidenziati dalla Procura di Roma: nella Capitale, infatti, in media ogni giorno 10 donne subiscono atti di violenza.

Roma, ogni giorno in media 10 aggressioni sulle donne

I casi di violenza di genere continuano ad essere un problema, anche a Roma. A renderlo noto sono stati i dati evidenziati dal procurato Capo, Francesco Lo Voi, in occasione del classico incontro di rendicontazione che avviene al termine di ogni anno con la stampa. Anche per la Capitale, Lo Voi ha parlato di «straordinaria e permanente emergenza» per quanto riguarda le aggressioni e le violenze sulle donne.

«Quest’anno la Procura ha avviato 8.433 nuovi procedimenti e avanzato 700 misure cautelari, quasi tutte accolte – ha aggiunto – Sul tema della violenze, in particolare, il codice rosso è stato attivato in 3.392 casi, l’equivalente di 10 casi al giorno»

Si tratta di numeri scioccanti, che dimostrano una scarsa educazione e una situazione critica di pericolo che abbraccia qualsiasi realtà cittadina: dalle più piccole alle grandi metropoli.

Il caso di Giulia e le nuove direttive

Su questo tema, l’ultimo grave caso che ha avuto risonanza mediatica è stato l’omicidio di Giulia Cecchettin, studentessa 22enne di Padova. In seguito a questo episodio sono stati presi provvedimenti, diramate tramite una circolare delle nuove direttive che riguarderanno i carabinieri.

I carabinieri, in particolare, sono stati richiamati a una «ulteriore sensibilizzazione e ponderazione» di fronte alle richieste di intervento «per episodi di maltrattamenti, violenze e atti persecutori nei confronti di vittime vulnerabili».