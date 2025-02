Il clamoroso annuncio di Gabriele Parpiglia

La notizia ha colto di sorpresa molti fan: Giulia De Lellis, influencer e personaggio noto nel panorama televisivo italiano, non sarà presente al DopoFestival di Sanremo 2023. A rivelarlo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha condiviso l’esclusiva attraverso i suoi canali social. La De Lellis, fidanzata del rapper Tony Effe, era stata data per certa nel cast della trasmissione, dove avrebbe dovuto commentare i look dei partecipanti. Tuttavia, le cose sono cambiate e la Rai ha deciso di optare per un volto diverso.

Il motivo dietro la scelta della Rai

Secondo quanto riportato da Parpiglia, la decisione di escludere Giulia De Lellis sarebbe stata influenzata dalle recenti polemiche riguardanti il suo compagno, Tony Effe. Il rapper romano è stato al centro di critiche per alcuni testi considerati violenti, il che ha spinto la Rai a cercare un’alternativa più ‘neutra’. La scelta è ricaduta su Anna Dello Russo, una figura di spicco nel mondo della moda e del giornalismo, nota per la sua esperienza e professionalità. Dello Russo, ex direttrice creativa di Vogue Japan, è vista come una garanzia di eleganza e competenza, in grado di gestire le dinamiche del festival senza generare ulteriori controversie.

Chi è Anna Dello Russo?

Anna Dello Russo è una vera e propria icona nel settore della moda. Nata a Bari, ha iniziato la sua carriera nel giornalismo lavorando per il magazine Donna, per poi entrare nella redazione di Vogue Italia. Con un’esperienza di diciotto anni in Condé Nast Italia, Dello Russo ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare direttrice di L’Uomo Vogue. Nel 2006, ha fatto il grande salto in Giappone, dove ha diretto Vogue Japan. La sua carriera è costellata di successi e riconoscimenti, e nel 2023 ha fatto la sua apparizione in televisione come giurata nella terza edizione di Drag Race Italia. La sua presenza al DopoFestival rappresenta una scelta strategica da parte della Rai, che punta a mantenere un’immagine positiva e professionale durante uno degli eventi più seguiti dell’anno.