Paura per Giulia De Lellis: il padre ha avuto un malore

Giorni di ansia per Giulia De Lellis: il padre ha avuto un malore. L’influencer ha confidato ai fan che questo brutto avvenimento l’ha profondamente destabilizzata. Come sta il genitore?

I fan di Giulia De Lellis immaginavano che ci fosse qualcosa che non andava perché la loro beniamina era assente dai social da qualche giorno. “Mio padre è stato poco bene e di conseguenza io sono sparita dai social“, ha confessato l’influencer quando è tornata attiva. Il papà ha avuto un malore e lei si è presa una piccola pausa.

Giulia De Lellis ha raccontato:

“Sono stata molto assente sui social ma per una buona causa. Ci sono dei momenti in cui bisogna staccare tutto e prendersi cura di quelle che sono le proprie priorità. Nel mio caso la mia famiglia è una priorità assoluta. Mio padre è stato poco bene e questa cosa ci ha destabilizzato perché ci ha fatto prendere un grosso spavento a tutti. Ecco perché sono stata molti giorni a Roma. Mi sono presa un po’ di tempo per stare con lui e rassicurarmi che tutto tornasse alla normalità”.

La De Lellis ha concluso:

“Ora sta molto meglio anche se lui è tremendo perché è un eterno Peter Pan e potrebbe evitare di fare alcune cose. Sono stati giorni per niente piacevoli e semplici. Negli ultimi mesi la vita non è stata molto gentile con me. C’è stato un periodo in cui ero molto scarica a livello di energia ed ho preferito rimettere insieme i pezzi perché vi giuro che è successo di tutto.