Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono tornati a mostrarsi insieme più felici che mai. A quanto pare, la crisi è superata, tanto che lui le ha fatto una bellissima sorpresa. Eppure, c’è qualcuno che parla già di strategia.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la crisi è superata

In occasione del terzo anniversario di fidanzamento, Pierpaolo Petrelli ha fatto una bellissima sorpresa a Giulia Salemi. Con l’aiuto del padre di lei, l’ex velino si è presentato nel ristorante dove stavano pranzando munito di un mazzo di fiori. La crisi di qualche settimana fa, che aveva spinto il ragazzo a lasciare la casa che divideva insieme all’influencer, sembra superata.

Le parole di Giulia scacciano la crisi

La Salemi ha condiviso su Instagram la bella sorpresa di Pierpaolo e ha scritto una didascalia che dimostra che la crisi è superata. Si legge:

“E siamo ancora qua… eh già… +3… Perché dal sentimento nasce la forza per superare ogni difficoltà…”.

Ad aggiungere qualche dettaglio in più è stato il padre di Giulia, il signor Mario, che sempre sui social ha commentato così il gesto di Pretelli:

“Io e Pierino abbiamo architettato una bella sorpresa per la nostra Giulietta. Buon anniversario…!!!”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la crisi è davvero superata?

Anche se Giulia e Pierpaolo sembrano aver superato la crisi, c’è qualcuno che ha parecchi dubbi. Stiamo parlando di Alessandro Rosica, conosciuto nel mondo virtuale come Investigatore Social. Via Instagram, ha fatto sapere che la Salemi e Pretelli non hanno affatto superato le difficoltà e che la mossa della sorpresa è solo una specie di strategia. Ad anno nuovo, sempre secondo la sua versione, i Prelemi annunceranno ai fan la rottura definitiva.