Giulia Salemi e Pierpaolo si sono lasciati: Pretelli via da casa

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati: "Lui se n'è andato da c...

Storia d’amore al capolinea per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: i due si sono lasciati ad un passo dal Natale. Secondo un’indiscrezione, l’ex velino di Striscia la Notizia avrebbe già lasciato casa.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati: questa è la notizia lanciata dall’esperto di gossip Alessandro Rosica. I due, stando a quanto riferito, erano in crisi da tempo e non sono riusciti a trovare un punto d’incontro. Per questo motivo, l’ex velino di Striscia la Notizia ha lasciato la casa di Milano che condividevano.

Rosica, via Instagram, ha annunciato:

“A seguito dei miei scoop recenti dove raccontavo la storia oramai agli sgoccioli, Pierpaolo ha fatto i bagagli e vive da un’altra parte. I motivi?!? Già da tempo le cose non andavano più bene, non c’è più quel sentimento forte che li legava”.

Giulia e Pierpaolo, quindi, non sarebbero riusciti a superare la forte crisi dei mesi scorsi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non hanno superato la crisi

Qualche giorno fa, la Salemi aveva ammesso che lei e Pierpaolo stavano vivendo un momento difficile. Adesso, però, sembrano aver preso una decisione perché la coppia “ormai ha dei problemi e non funziona più“. Stando a quanto sostiene Rosica, la situazione tra Giulia e Pretelli “è irrecuperabile“. La notizia della rottura, a causa di contratti di lavoro ancora in essere, verrà data all’inizio del 2024.