Giulia Salemi e Pierpaolo si sposano: la data

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbero ormai pronti a convolare a nozze.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono pronti a convolare a nozze? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo alcune dichiarazioni dell’ex gieffino.

Giulia Salemi e Pierpaolo: la data delle nozze

Per il momento non vi è ancora alcuna conferma o smentita a proposito delle presunte nozze di Giulia Salemi e Pierpaolo, quel che è certo è che l’ex gieffino ha però dichiarato che, nel 2023, sono previste grosse novità per lui e la fidanzata.

“Sono proiettato verso il matrimonio, penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo. Nel 2023 succederà qualcosa di importante. Figli? Giulia sarà una grande mamma, sarà la sua svolta come donna…non vedo l’ora”, ha dichiarato Pierpaolo, che è già padre di un bambino (nato dalla sua precedente unione con Ariadna Romero).

Per adesso dunque non vi è nulla di certo ma Pierpaolo sembra davvero intenzionato a portare Giulia all’altare.

All’inizio della loro liaison la coppia è stata fortemente ostacolata dai genitori di Pretelli, che avrebbero preferito vedere al suo fianco Elisabetta Gregoraci (con cui lui aveva instaurato un rapporto speciale nella casa del reality show).

Giulia Salemi: la vita privata

Accanto a Pierpaolo Pretelli – incontrato per la prima volta nella casa del GF Vip – Giulia Salemi sembra aver finalmente ritrovato la serenità. Precedentemente l’influencer aveva vissuto un’importante storia d’amore con Francesco Monte, e ancora prima (sempre in un reality show) aveva conosciuto il modello e attore Abraham Garcia, con cui pure era sbocciato l’amore.

Giulia Salemi: la famiglia di Pierpaolo Pretelli

Durante questo anno vissuto al di fuori della casa del reality show, Giulia sembra aver finalmente trovato un equilibrio anche con i familiari del fidanzato che, all’inizio, avrebbero preferito a lei Elisabetta Gregoraci. Giulia ha stretto un ottimo legame anche con il figlio che l’ex velino ha avuto dalla sua precedente unione con Ariadna Romero e ha sempre partecipato attivamente a tutte le riunioni di famiglia.

In tanti si chiedono se la storia tra lui e Pierpaolo sia destinata a durare e ormai sembra praticamente certo che i due abbiano intenzioni serie. Nel 2022 annunceranno finalmente la data delle loro nozze? Tra i fan sui social sono in tanti a sperare di sì ma sulla questione, al momento, ancora tutto tace.