Giulia Salemi, il colpo di scena: Pretelli svela quando la sposerà

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono pronti a convolare a nozze? Il fidanzato dell'influencer ha rotto il silenzio sull'ipotesi.

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli procede a gonfie vele e secondo indiscrezioni i due sarebbero già pronti a fare il grande passo. Sulla questione è intervenuto lo stesso Pierpaolo che ha svelato importanti retroscena.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: le nozze

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a quanto pare procede liscia come l’olio e sono in tanti a chiedersi se presto ci saranno novità importanti per la coppia, che si è conosciuta circa un anno fa nella casa del Grande Fratello Vip 5. A proposito dei suoi presunti fiori d’arancio con l’influencer è stato lo stesso Pierpaolo a affermare: “Sono proiettato verso il matrimonio, penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo, nel 2023 succederà qualcosa di importante”.

I due per il momento sono stati protagonisti insieme di diversi impegni di lavoro e la loro unione – che molti davano per spacciata dopo la fine del GF Vip – sembra procedere spedita.

Giulia Salemi: la vita privata

Per Giulia Salemi l’amore per Pierpaolo Pretelli è sbocciato in mezzo a una vera e propria bufera: anzitutto molti telespettatoti non hanno gradito il fatto che l’ex velino abbia iniziato a interessarsi a lei dopo la fine della sua liaison con Elisabetta Gregoraci (uscita pochi giorni prima dal GF Vip 5).

A seguire i genitori di Pierpaolo si sono messi tra i due, affermando di preferire che l’ex velino continuasse il suo percorso all’interno del programma con Elisabetta Gregoraci o da solo. Nonostante le polemiche e le illazioni delle malelingue, l’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è continuato senza alcun intoppo.

Per Giulia Salemi quella con Pierpaolo Pretelli è la prima storia importante dopo la fine di una serie di liaison naufragate nel peggiore dei modi.

Tra queste anche quella con Francesco Monte, incontrato per la prima volta durante la sua prima partecipazione al Grande Fratello Vip. “Sorridi per non far preoccupare tutte le persone che ti vogliono bene, perché vuoi rispettare la sua volontà di stare in silenzio, ma soprattutto perché ci credi ancora e speri che tutto si sistemerà…. Lotti fino quando sarai sfinita ma infine con grande rammarico e dolore devi ammettere che la tua favola non ha avuto un lieto fine. Senti solo il peso delle cose non fatte, delle promesse non mantenute”, aveva scritto sui social Giulia Salemi annunciando la fine della loro relazione.