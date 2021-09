Pierpaolo Pretelli, le nozze con Giulia Salemi: “Lei è quella giusta”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono pronti a convolare a nozze? L'ex velino ha risposto alle domande dei fan a tal proposito.

Pierpaolo Pratelli ha svelato perché sarebbe intenzionato a sposare la fidanzata Giulia Salemi, conosciuta all’interno del GF Vip.

Pierpaolo Pretelli: le nozze con Giulia Salemi

La storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi procede a gonfie vele e alcuni giorni fa l’influencer ha preso al volo il bouquet durante le nozze di alcuni suoi amici.

Dunque c’è chi le ha chiesto via social se fosse intenzionata a sposare al più presto Pierpaolo, e a tal proposito è stato lui stesso a rispondere: “Giulia ha preso il bouquet al matrimonio dei nostri amici. Se una coppia sta bene, l’idea del matrimonio arriva però le cose si fanno un passo alla volta. Cerchiamo di affermarci entrambi a livello lavorativo che è una cosa importante. L’amore c’è e ce lo viviamo”.

Pierpaolo ha anche precisato che lui e la fidanzata sarebbero più innamorati che mai e ha espresso il suo amore per Giulia affermando: “È un legame speciale e lo custodiamo da tutti anche dalle malelingue. Io nel matrimonio ci credo, nel momento in cui trovo la persona giusta. Seconde me è lei, è una ragazza d’oro”.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: la vita privata

Pierpaolo Pretelli sembra aver trovato la felicità accanto a Giulia Salemi e l’influencer è già diventata “una di famiglia”, specie ora che avrebbe stretto un ottimo rapporto con il figlio dell’ex velino, Leonardo, e con l’ex compagna Ariadna Romero.

Pierpaolo Pretelli: i genitori del modello

Inizialmente i genitori di Pierpaolo non avevano accettato di buon grado il rapporto tra l’ex velino e la modella, specie visto l’interessamento dimostrato da Pierpaolo nei confronti di Elisabetta Gregoraci (che però gli aveva precisato di voler restare soltanto amici). Col tempo Giulia Salemi sarebbe riuscita a conquistare l’affetto dei genitori del fidanzato. “Hanno sognato questa coppia che poi non è mai esistita”, ha dichiarato Pierpaolo, e ancora: “Dovranno capire che con Giulia sono felice, sto bene.

Alla fine i genitori sono felici se il figlio è felice. Ad oggi la situazione è abbastanza tranquilla, non come vorrei”.

Oggi sembra che lui e l’influencer siano riusciti a trovare finalmente la serenità e in tanti non vedono l’ora di sapere se e quando i due convoleranno a nozze. Al momento sulla questione tutto tace.