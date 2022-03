Giulia Salemi è incinta? Il gesto di Pierpaolo Pretelli fa impazzire i fan.

Giulia Salemi è incinta? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore. A lanciare il gossip è stato proprio Pierpaolo Pretelli, che ha messo a segno un gesto social che ha fatto iniziare a sognare i fan dei Prelemi.

Giulia Salemi è incinta?

Fin dai tempi del GF Vip, Giulia Salemi non ha mai nascosto il desiderio di voler diventare mamma. Nelle ultime ore, un chiacchiericcio sempre più insistente la vede in procinto di veder realizzato questo suo grande sogno. L’influencer italo-persiana potrebbe essere incinta. A lanciare la notizia bomba, anche se inconsapevolmente, è stato Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia ha messo a segno un gesto social che non è passato inosservato.

Tramite una Instagram Stories, il ragazzo si è mostrato mentre baciava con affetto la pancia della fidanzata.

Le parole di Pierpaolo Pretelli

A questo gesto già di per sé indicativo, Pierpaolo ha aggiunto una didascalia che ha fatto impazzire i seguaci. Ha scritto:

“My happy place in the world” ovvero “il mio posto felice nel mondo”.

Sono bastate queste parole a dare il via al chiacchiericcio. Possibile che Giulia sia incinta? Se dovessimo basarci sugli scatti che condivide sui social la risposta sarebbe negativa. La Salemi mostra una forma fisica invidiabile e non si nota alcun pancino sospetto.

I Prelemi sono in dolce attesa?

E’ bene sottolineare che Giulia potrebbe essere anche nei primi mesi di gravidanza, motivo per cui il pancione non sarebbe ancora ben visibile.

Al momento, quindi, non possiamo dire con certezza se in casa dei Prelemi arriverà un bebè o meno. Se la notizia dovesse essere vera, la Salemi e Pretelli non tarderebbero a renderla ufficiale.