Giulia Salemi aspetta un figlio insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli? Una foto della coppia sbocciata al Grande Fratello Vip 5 ha scatenato i dubbi dei fan sui social.

Giulia Salemi è incinta?

In un recente servizio fotografico si vede Pierpaolo Pretelli tenere la mano sul pancino della neofidanzata Giulia Salemi, con cui l’amore è sbocciato solo alcuni mesi fa nella casa del Grande Fratello Vip.

Per il momento Pierpaolo Pretelli e l’influencer italopersiana non hanno confermato o smentito le voci in circolazione che, se dovessero rivelarsi vere, potrebbero aver anticipato l’arrivo del secondo bebè per l’ex velino (già padre di un bambino avuto insieme ad Ariadna Romero).

Dopo la fine del reality show lui e Giulia Salemi si sono detti pronti ad andare a convivere e in tanti tra i fan dei social non vedono l’ora di sapere se presto la coppia avrà ulteriori novità per quanto riguarda la loro storia d’amore al di fuori della casa. Per il momento sembra che Pierpaolo non abbia ancora presentato ufficialmente la fidanzata ai suoi familiari e nei giorni scorsi la madre dell’ex velino è finita nell’occhio del ciclone per aver postato sui social una foto della sua ex, Ariadna Romero.

I familiari di Pierpaolo non hanno nascosto i loro dubbi sulla liaison tra l’ex velino e l’influencer, ma Pierpaolo si è detto pronto a proseguire la sua relazione con Giulia anche contro il volere della famiglia. Come andrà a finire la questione tra l’ex velino e i suoi familiari?