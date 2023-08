Giulia Stabile nella polemica: la ballerina costretta a scusarsi

Nelle ultime ore, una brutta polemica ha investito Giulia Stabile. La ballerina di Amici, solitamente lontana anni luce dalle bufere social, è finita nel mirino del popolo virtuale a causa di una sua condivisione ed è stata costretta a scusarsi pubblicamente.

Giulia Stabile si sta godendo un bel viaggio a Londra e non manca di condividere con i fan gli attimi più belli. E’ stato proprio uno di questi ad aver creato una polemica degna di nota. La ballerina professionista di Amici ha postato la foto del suo nome all’interno di un cuore rosso, disegnato su un muro della città. Giulia ha agito senza sapere che quel muro è un memoriale per le vittime del Covid.

Il popolo social ha subito attaccato Giulia, facendole notare l’errore. Ogni cuore disegnato sul muro, infatti, rappresenta una persona morta a causa del Covid. E’ per questo che il suo nome lì non c’entra assolutamente nulla. Qualcuno ha capito il suo scivolone dettato dall’ignoranza, mentre altri l’hanno offesa pesantemente.

Considerata la polemica, Giulia Stabile si è vista costretta ad intervenire. Via social, ha dichiarato:

“Mi riferisco alla storia pubblicata ieri, dove ho scritto il mio nome in un cuore rosso su un muro di Londra. Non avevo idea del significato del muro, altrimenti non mi sarei mai permessa di scrivere niente. Stavo camminando, ho visto più persone che scrivevano i loro nomi sui cuori e ho chiesto un pennarello per fare lo stesso. Non era mia intenzione mancare di rispetto a nessuno, mi dispiace. Trovo incredibile il fatto che invece di informarmi su qualcosa che CHIARAMENTE non sapevo, alcuni ci tengano a insultarmi direttamente e insinuare qualcosa che non sono”.