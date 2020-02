A Sanremo 2020 verrà decisa la graduatoria da televoto, sala stampa, giuria di qualità e demoscopica: il significato e come partecipare.

A Sanremo 2020, oltre a giuria di qualità, televoto e sala stampa, avrà voce in capitolo nella scelta del vincitore finale, anche la giuria demoscopica. Quest’ultima voterà nella prima, seconda, quarta e quinta serata del Festival. Ma qual è il significato di questa espressione, come funziona e come fare per partecipare?

Sanremo 2020, giuria demoscopica: significato

Il significato del termine demoscopico deriva dal sostantivo demoscopia, che significa “indagine statistica dell’opinione pubblica”. L’aggettivo derivato, dunque, ha a che fare proprio con l’osservazione di un fenomeno da parte dell’opinione pubblica. In questo caso, la giuria demoscopica è composta da 300 persone, abituali fruitori di musica, che, attraverso un’applicazione gestita da Ipsos, potranno dare i loro voti alle canzoni in gara. La scelta dei partecipanti alla giuria è stata affidata proprio alla stessa azienda che svolge analisi e ricerche di mercato.

Ipsos si occupa, infatti, della gestione e del controllo di tutte le giurie del Festival di Sanremo (compresa quella degli esperti che interverrà l’ultima sera) da diversi anni.

Il campione scelto

L’azienda specifica che il campione scelto per formare la giuria demoscopica è estremamente vario. Si è scelto tra appassionati e fruitori di musica, abituali consumatori e acquirenti di dischi e concerti. La provenienza dei partecipanti è eterogenea, con rappresentanti da ogni parte d’Italia e, in modo paritario, di entrambi i sessi. Si è cercato, inoltre, di coinvolgere individui di età differenti, il più giovane dei quali ha 16 anni. Questa giuria avrà un peso fondamentale nelle prime tre serate del Festival di Sanremo. In particolare, sarà il voto emerso da questo campione a determinare la classifica provvisoria mostrata nella prima serata.

Tale giuria sarà impegnata a votare sia i big in gara che le nuove proposte.

Il meccanismo

Le modalità di voto sono piuttosto semplici. Ogni partecipante alla giuria vota attraverso un apparecchio fornitogli da Ipsos. Per quanto riguarda i Big, ogni membro della giuria demoscopica ha a disposizione 12 preferenze nelle prime due serate, 24 nella finale di sabato 8 febbraio. La giuria ha peso pari al 33% sulla classifica finale, a cui si aggiunge la preferenza della sala stampa e il televoto.