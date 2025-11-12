Lutto a Gioia Sannitica: è morto il sindaco Giuseppe Gaetano, aveva 57 anni

La comunità di Gioia Sannitica piange il suo sindaco, Giuseppe Gaetano, morto a 57 anni dopo una coraggiosa battaglia contro una grave malattia.

Addio a Giuseppe Gaetano: un’eredità di impegno e vicinanza ai cittadini di Gioia Sannitica

La comunità di Gioia Sannitica piange la prematura scomparsa del suo sindaco, Giuseppe Gaetano, conosciuto affettuosamente da tutti come “Peppe”.

Aveva 57 anni e da tempo affrontava con grande coraggio una malattia grave che purtroppo ha avuto il sopravvento.

Con il suo secondo mandato, il sindaco si è distinto per uno stile di governo trasparente e improntato al dialogo, affrontando le sfide del territorio con determinazione e promuovendo iniziative volte a valorizzare il patrimonio locale. La sua semplicità e la passione per il bene comune hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del paese.

Addio a Giuseppe Gaetano: il cordoglio dei Comuni della provincia di Caserta

Nella giornata odierna l’intera provincia di Caserta si unisce al lutto della comunità di Gioia Sannitica per la scomparsa del sindaco Giuseppe Gaetano. Molti comuni vicini hanno espresso messaggi di solidarietà e vicinanza alla famiglia, sottolineando come la sua figura fosse punto di riferimento non solo per il suo paese ma per tutto l’Alto Casertano.

Addio a Giuseppe Gaetano: il sindaco di Gioia Sannitica è morto. Fissati i funerali

La notizia della sua morte ha lasciato un segno profondo non solo nel piccolo borgo ai piedi del Matese, ma in tutta la provincia di Caserta, dove era apprezzato per la sua dedizione, disponibilità e umanità.

In segno di cordoglio, questa mattina è stata allestita una camera ardente nella casa comunale, aperta fino alle 22 per permettere a cittadini, amici e amministratori di porgere l’ultimo saluto. I funerali si terranno domani, 13 novembre 2025, alle 14:30, nel piazzale antistante la chiesa degli Apostoli Pietro e Paolo.