Paura a Lodi, bimbo di due anni avvelenato dal topicida mentre giocava in gia...

Paura a Lodi, bimbo di due anni avvelenato dal topicida mentre giocava in gia...

Gli cade il ciuccio in giardino e viene avvelenato dal topicida: un bimbo di 2 anni è ricoverato in ospedale a Bergamo.

Tragedi a Lodi: un bimbo di soli 2 anni è rimasto avvelenato da topicida. I sintomi di avvelenamento si sono manifestati dopo che il piccolo si è rimesso in bocca il ciuccio che gli era caduto in giardino.

Gli cade il ciuccio in giardino: bimbo di 2 anni avvelenato da topicida

Alla luce delle informazioni sinora diffuse, il bambino stava giocando nel giardino di casa, in provincia di Lodi, quando gli è caduto il ciuccio a terra. Subito, il bimbo lo ha raccolto, rimettendolo in bocca. L’oggetto, però, cadendo al suolo, si era impregnato di un potente topicida che era stato sparso sul terreno. All’insorgere di violenti sintoni di avvelenamento, il piccolo è stato portato tramite elisoccorso all’ospedale di Bergamo presso il quale è tenuto sotto stretta osservazione dai medici.

Stando al racconto di Repubblica, i genitori avevano momentaneamente perso di vista il visto nell’abitazione ubicata a San Martino in Strada. Sarebbe stato proprio in quel frangente che il bambino sarebbe entrato in contatto con il topicida.

Le operazioni di derattizzazione e la testimonianza del parroco

Non appena il piccolo è stato ricoverato, i medici hanno eseguito gli esami del sangue attraverso i quali è stato possibile escludere l’ipotesi che le condizioni del giovanissimo paziente possano aggravarsi nelle prossime ore. A riferirlo è stato il parroco don Davide Chioda.

Inoltre, è stato spiegato che le operazioni di derattizzazione effettuate nella residenza in cui vive la famiglia – una casa parrocchiale – risalgono alla mattinata di martedì 2 agosto. A tal proposito, il prete ha commentato: “Penso che gli operai siano stati imprudenti a lasciare per terra pastiglie di veleno”.