Adrienne Vaughan è morta a soli 45 anni a bordo di un motoscafo che si è schiantato contro un veliero in Costiera amalfitana. Lo skipper dell’imbarcazione è risultato positivo ai test tossicologici.

Adrienne Vaughan, turista americana morta in Costiera: lo skipper responsabile dell’incidente positivo a drug test

Lo skipper dell’imbarcazione che si è schiantata contro un veliero nelle acque della Costiera amalfitana, provocando la morte di una turista americana, è risultato positivo ai test tossicologici. La procura di Salerno ha aperto un’inchiesta delegando le immagini ai militari della Capitaneria di Porto di Salerno. L’uomo di 30 anni, dipendente di una società di noleggio barche di Massa Lubrense, dopo l’incidente era stato portato all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno per le cure necessarie in seguito alle ferite riportate a un braccio. In seguito è stato sottoposto all’alcol test e al drug test, risultando positivo a entrambi. Il comandante del veliero, un napoletano di 55 anni, è risultato negativo.

Adrienne Vaughan, turista americana morta in Costiera: cosa è successo

Adrienne Vaughan, turista americana di 45 anni, era a bordo del motoscafo insieme al marito Mike, alla figlia di 12 anni e al figlio di 8 anni. Dopo aver visitato Roma, avevano deciso di soggiornare in Costiera amalfitana. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 agosto 2023, durante un’escursione in mare, l’imbarcazione presa a noleggio con conducente, per cause da accertare, si è scontrata con il Tortuga, un veliero di 45 metri usato per eventi esclusivi. A bordo del veliero erano presenti un’ottantina di turisti stranieri che festeggiavano un matrimonio. L’impatto è stato molto violento e la donna è finita in acqua, vicino alle eliche, riportando lesioni molto gravi. Il marito ha riportato una contusione alla spalla e qualche ferita ed è stato medicato insieme ai due figli, rimasti illesi, presso l’ospedale di Ravello.