Costiera Amalfitana, scende dall'auto e viene investito: è grave

L'uomo era appena sceso dalla sua automobile quando è stato investito da un altro mezzo: è accaduto in Costiera Amalfitana

L’incidente si è verificato nella giornata di oggi, venerdì 11 Maggio, a Maiori lungo la strada statale 163 Amalfitana. Protagonista sfortunato del sinistro un uomo che, subito dopo aver parcheggiato era sceso dalla sua auto è stato investito da un’altra macchina.

Incidente in Costiera Amalfitana, un uomo viene investito da un’auto: è grave

Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi sulla statale 163 Amalfitana. Un uomo aveva appena parcheggiato la sua automobile ed è sceso dal lato verso la strada, forse per recuperare qualcosa. Ad un tratto, un’altra macchina che stava percorrendo la medesima via nella stessa direzione, lo ha travolto. Lo schianto è stato violento e l’uomo è rimasto incastrato per un attimo tra la vettura che lo aveva appena investito e la sua auto.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni di salute dell’uomo

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che hanno iniziato a dare le prime cure all’uomo. Il ferito, che nello scontro ha perso tantissimo sangue, è stato poi trasferito in ambulanza all’ospedale di Rovello. Presenti sul luogo dell’incidente anche alcuni famigliari dell’uomo: sono stati proprio loro a chiamare aiuto.