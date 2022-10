Gli invitati al matrimonio danno buca all’ultimo, la sposa chiede 100 euro di rimborso

Gli invitati danno buca e la sposa chiede 100 euro di rimborso: "Inviti spediti sei mesi fa, adesso ho voglia di mandare loro una fattura"

Arriva dal Regno Unito una vicenda in cui gli invitati ad un matrimonio danno buca all’ultimo e la sposa chiede 100 euro di rimborso. La richiesta di una donna a cui erano arrivati dei “forfait last minute” è stata di 85 sterline per coprire la quota del buffet serale non rimborsabile.

Ha detto la donna ai media: “Mi devono quei soldi per il buffet”. A raccontare la vicenda, come spiega Leggo, è stato The Echo, un media di Liverpool.

Sposa chiede 100 euro di rimborso

La donna ha anche pubblicato un post social dal titolo esemplare: “L’abbandono degli invitati al matrimonio”. Ecco cosa ha scritto: “Siamo a sei giorni dal nostro matrimonio e abbiamo cinque persone che si tirano indietro. Ogni volta che qualcuno dice che non verranno, ci costa 85 sterline più il costo del buffet serale per persona“.

Il duro post social e le reazioni

E ancora: “Tutti sono invitati per il giorno e la sera. Invitati un anno fa e inviti spediti sei mesi fa. Ho voglia di mandare loro una fattura. Non puoi tirarti indietro sei giorni prima della cerimonia”. Il post della donna, ovviamente in iperbole, è stato accolto “con una raffica di commenti da altri utenti di Mumsnet”. In particolare uno di essi ha scritto: “È normale che alcune persone abbandonino all’ultimo minuto, soprattutto se le hai invitate tempo fa”.

E in chiosa: “Succedono queste cose. Il 5% di abbandono all’ultimo momento è normale”.