Il Liverpool ha postato un tweet shock per avvertire i suoi tifosi in trasferta a Napoli.

In attesa del match di Champions League di domani sera 7 settembre 2022 tra il Liverpool ed il Napoli, proseguono gli attacchi mediatici molto diretti del club inglese verso la squadra avversaria.

Gli attacchi mediatici del Liverpool

Per l’occasione arriveranno almeno duemila tifosi dei Reds nella città partenopea.

Per cui, sui propri social il Liverpool sta avvisando i propri tifosi in trasferta di fare attenzione quando staranno in giro per la città campana.

Preacuzioni per evitare collutazioni

In effetti, già qualche giorno fa i Reds sul loro sito ufficiale avevano avvertivano i tifosi della pericolosità, a quanto loro sostengono, della città partenopea: chiedevano chiaramente di prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare collutazioni con i tifosi del Napoli.

Liverpool, nuovo tweet contro Napoli: “Attenzione alle aggressioni”

Oggi poi il post dell’account ufficiale “Liverpool Help”, l’ennesimo tweet finalizzato a richiedere estrema attenzione ai propri tifosi:

“I fan dovrebbero aggregarsi in aree pubbliche ed evitare di isolarsi in aree lontane dal porto della città. Raccomandiamo fortemente di evitare il centro città, ma se scegliate di visitarlo, siate consapevoli che potreste essere presi di mira per furti, rapine o aggressioni”.

Una nota un pò delirante quella del club inglese dato che già in altre occasioni i tifosi del Liverpool sono arrivati in città e non ci sono mai stati particolari problemi o scontri con la tifoseria del Napoli.