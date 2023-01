Gli negano l'affitto perché hanno due cani: "Non affittiamo a chi ha animali", la delusione: "Non pensavo che mi sarei scontrata contro un muro di rifiuti"

La sua vicenda Nausica Formone l’ha voluta raccontare a Kodami e quella frase lei se l’è sentita rispondere più volte in merito ai suoi Pandora e Syd Barret. Chi sono Pandora e Syd? Una Beagle di 11 anni ed un simil Basset Hound di 4 anni e mezzo suoi amici, belli come la vita sa essere bella solo quando hai un cane. La 35enne però non aveva fatto i conti con quella frase: “Non affittiamo a chi ha cani”.

“Non affittiamo a chi ha animali”

Si tratta di una frase legittima e normata per i locatari di immobili ma obiettivamente incomprensibile. Kodami spiega che da quando Nausica ha iniziato a cercare un appartamento in affitto con il suo compagno Stefano e i loro due cani ha quasi sempre sentito quella frase, ma della sua famiglia Pandora e Syd Barrett fanno parte e la sua ricerca di una casa nella provincia romana, nella zona dei Castelli è diventata una mezza via crucis di condizioni irricevibili.

La testimonianza: “Un vero muro di rifiuti”

Ha raccontato la donna: “Quando ho iniziato non pensavo che mi sarei scontrata contro un simile muro di rifiuti. Ero consapevole che qualcuno mi avrebbe detto no perché ho dei cani, ma su 10 case in affitto 8 non vogliono animali”. La mission originaria era comprare una casa, poi era arrivato il Covid: “Pensavo di acquistare un terreno per costruire una casa abbastanza grande da dedicarmi allo stallo e alla mia attività di educatrice cinofila“.

E dopo il virus biologico anche quello etico dell’indifferenza ai nostri amici pelosi: “Ho dedicato la mia vita ai cani perché credo fermamente che siano parte integrante della società e che al suo interno ricoprano un ruolo culturale fondamentale. Ma mi sono trovata davanti in questi mesi a chi non la pensa così. ‘Non affittiamo a chi ha animali’: questo è lo specchio della nostra società“.