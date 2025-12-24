Gli Stati Uniti negano visti a ex commissario UE e attivisti per censura

Di recente, gli Stati Uniti hanno intrapreso un’azione contro cinque cittadini europei, tra cui un ex commissario dell’Unione Europea, accusati di tentativi di censura nei confronti delle opinioni americane sui social media. Questa decisione, comunicata dal Segretario di Stato Marco Rubio, segna un passo significativo nella crescente tensione tra gli Stati Uniti e l’Europa riguardo alla libertà di espressione e alla regolamentazione digitale.

Le accuse e i protagonisti coinvolti

Il governo degli Stati Uniti ha identificato questi individui come attivisti radicali che avrebbero cercato di esercitare pressioni su aziende tecnologiche per limitare le voci americane che non condividono le loro opinioni. Tra i soggetti colpiti spicca Thierry Breton, ex commissario europeo per il mercato interno, il quale è stato descritto come il cervello dietro l’innovativa legge europea nota come Digital Services Act (DSA). Questa normativa è stata concepita per combattere fenomeni di hate speech e disinformazione online.

Reazioni e difese degli accusati

In risposta a queste accuse, Breton ha definito il provvedimento come una caccia alle streghe, paragonando la situazione attuale a periodi bui della storia americana. Sui social media, ha avvertito che la vera censura non è dove molti pensano. Altri attivisti colpiti da queste restrizioni includono Imran Ahmed, che dirige il Centro per la lotta contro l’odio digitale, e Clare Melford, leader del Global Disinformation Index. Entrambi hanno condannato le misure come atti di repressione e hanno affermato di non voler essere intimiditi.

Il contesto legislativo e le reazioni europee

Il DSA, fulcro delle tensioni, è visto da alcuni come uno strumento per reprimere le opinioni di destra in Europa, un’accusa che Bruxelles respinge fermamente. Secondo il governo americano, questa legge ha una portata che va oltre i confini europei, cercando di influenzare le operazioni di aziende statunitensi. In risposta alle sanzioni, Jean-Noel Barrot, Ministro francese per gli Affari europei, ha dichiarato che l’Unione Europea non può permettere che le sue normative digitali siano imposte dall’esterno.

Le conseguenze delle sanzioni

Le sanzioni imposte dall’amministrazione Trump seguono la pubblicazione di una strategia di sicurezza nazionale che accusa i paesi europei di censura e repressione delle opinioni contrarie. Il DSA ha recentemente portato a sanzioni significative contro piattaforme come X (ex Twitter), con una multa di 120 milioni di euro per violazioni delle normative sulla trasparenza. Questa situazione ha portato a tensioni crescenti, con l’amministrazione statunitense che minaccia di colpire aziende europee come Accenture e Spotify in risposta a tali leggi.

Conclusioni e prospettive future

Le misure di blocco dei visti rappresentano un chiaro segnale della determinazione degli Stati Uniti a difendere ciò che percepiscono come attacchi alla libertà di espressione. Con una crescente tensione tra le normative europee e la libertà di parola americana, è probabile che le frizioni aumenteranno. Ciò richiederà un dialogo costruttivo tra le due sponde dell’Atlantico per trovare un equilibrio tra il diritto di esprimere opinioni e la necessità di regolare contenuti dannosi. La situazione è in continua evoluzione e rimane da vedere come si svilupperanno le relazioni tra gli Stati Uniti e l’Europa in questo contesto complesso.