Google Trends, le parole più cercate nel 2021: calcio, tennis, Raffaella Carrà, e Ddl Zan

Google Trends, sono uscite le tradizionali classifiche di fine anno dei termini più cercati sulla nota piattaforma online. In Italia lo sport la fa da padrone, ma non solo, in top ten abbiamo anche Raffaella Carrà e Green Pass.

Google Trends, la top 10 delle parole più ricercate online: la classifica italiana

Al primo posto troviamo la “Serie A”, e lo sappiamo, il campionato di calcio in Italia attira sempre l’interresse del pubblico. Soprattutto in questa stagione, con il ritorno dei tifosi allo stadio e il ricordo ormai sfocato dello stop forzato, causa Covid, dell’anno scorso.

Al secondo posto abbiamo gli “Europei”, di nuovo sport e calcio in particolare, con la splendida impresa dell’Italia di Mancini vincitrice a Euro2020, svolto nel 2021.

Usciamo per un momento dal mondo dello sport per incontrare le “Classroom”, un servizio di proprietà proprio di Google, a cui ormai gli studenti di tutto il mondo si stanno, loro malgrado, abituando.

Al quarto posto “Raffaella Carrà”, l’indimenticabile e trasversale artista italiana scomparsa proprio quest’anno.

Si prosegue con quattro posizioni , dal quinto al nono posto, dedicate ancora una volta allo sport: “Champions League”, “Roland Garros”, “Christian Eriksen” e “Wimbledon”.

I due slam di tennis che hanno visto protagonisti i nostri italiani, in particolare Matteo Berrettini finalista a Londra, si inseriscono fra i due termini che ci riportano al mondo del calcio.

Al 9 posto abbiamo il “Green Pass”, la certificazione verde che permette di vivere la situazione pandemica in modo più sereno a tutti, o quasi.

Chiude la top 10 proprio “Matteo Berrettini”, forse lo sportivo italiano dell’anno.

Grandissimo protagonista sui campi da tennis di tutto il mondo, dall’Australia fino alle ATP Finals di Torino, dove purtroppo ha subito un infortunio che l’ha costretto all’abbandono del torneo, con nel mezzo la sopraccitata finale di Wimbledon persa contro Novak Djokovic.

1 Serie A

2 Europei

3 Classroom

4 Raffaella Carrà

5 Champions League

6 Roland Garros

7 Christian Eriksen

8 Wimbledon

9 Green Pass

10 Matteo Berrettini

Google Trends, la top 10 delle parole più ricercate online: le altre ricerche in Italia

Sfogliando le altre classifiche notiamo che la domanda più frequente che gli utenti rivolgono al motore di ricerca è “Come Fare?“, seguito da “Lo Spid” o “La lavatrice” e “La cravatta“. Un altra ricerca molto frequente è stata sul “Ddl Zan” il disegno di legge affossato in Senato, accompagnato dalle parole “Cosa significa“, segno che forse qualcosa a livello comunicativo, è stato sbagliato.

Google Trends, la top 10 delle parole più ricercate online: la classifica mondiale

Per quanto riguarda la classifica mondiale, domina ancora una volta lo sport, in particolare il Cricket, frutto delle ricerche di 560 milioni di utenti Indiani. Per trovare una voce che esca dal mondo dello sport si deve scendere al nono posto con “Squid Game” e al decimo con il rapper “DMX“, morto lo scorso 9 aprile per un attacco di cuore.

1 Australia vs India

2 India vs England

3 IPL

4 NBA

5 Euro 2021

6 Copa América

7 India vs New Zealand

8 T20 World Cup

9 Squid Game

10 DMX