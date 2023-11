Governo, Meloni a Renzi: "Mai detto che si deve uscire dall'Euro". Ecco cosa diceva nel 2014

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta in Senato durante il Question Time. Nel suo lungo intervento, il capo del Governo ha affrontato diversi temi: dai dati positivi sul fronte dell’occupazione della donna, passando per le pensioni e l’accordo con l’Albania. Con l’ex premier e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, c’è stato un botta e risposta particolarmente frizzante. Ed è su questo ultimo aspetto che una sua dichiarazione ha attirato l’attenzione.

Meloni: “Mai detto che si deve uscire dall’Euro”

L’osservazione è partita dal leader di Italia Viva ed ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Quest’ultimo, nel rivolgersi alla presidente del Consiglio ha evidenziato: “Ha detto che avrebbe bloccato l’immigrazione ed invece è raddoppiata, aveva detto che sarebbe uscita dall’Euro e avrebbe tenuto testa alla Germania e ieri l’abbiamo vista in altre vesti con il cancelliere Scholz, l’abbiamo vista nelle vesti di straordinaria attrice spiegare in un video che avrebbe abolito le accise sulla benzina e lei invece le ha aumentate. Il punto politico è che la sua coerenza si è fermata alle elezioni. Non le parlo della giustizia e del Pnrr”.

La replica della presidente del Consiglio non si è fatta attendere: “Io non ricordo di aver detto di voler uscire dall’euro. Ricordo di aver detto di voler stare in Europa a testa alta ed è quello che facciamo. Poi nessuno ha la bacchetta magica perché, ad esempio, il costo della benzina non dipenda da me. Ma se ci vuole dare una mano col suo amico Bin Salman…”.

Ecco cosa diceva negli anni scorsi

A proposito dell’Euro, in rete è stato fatto notare che nel 2014 Giorgia Meloni avrebbe avuto un’idea sulla moneta unica europea diversa, tanto da dichiarare che “L’Italia deve dire chiaramente all’Europa: noi vogliamo uscire dall’euro”. La presidente del Consiglio aveva inoltre evidenziato negli anni passati che: “L’uscita dall’Euro e dalla gabbia dei suoi vincoli consentirebbe all’Italia di recuperare considerevoli risorse per sostenere investimenti, crescita e occupazione”.