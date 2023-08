Il prossimo autunno sarà cruciale per il Governo e per l’Italia: ne è consapevole il premier Giorgia Meloni, pronta ad affrontare nuove sfide al termine delle vacanze.

Meloni sul Governo: “Sarà un autunno molto impegnativo e importante per l’Italia”

Giorgia Meloni è consapevole che sta per arrivare un autunno “molto impegnativo e importante per l’Italia” e per se stessa in qualità di presidente del Consiglio. Concluso il periodo di vacanza tra Puglia e Albania, dalla fine di agosto il premier dovrà affrontare molte sfide a livello nazionale e internazionale. Sono in programma la manovra, la seconda fase della riforma della giustizia, il Mes, la trattativa per il nuovo Patto di stabilità in Ue e molte altre tappe che si legano a doppia mandata alle elezioni di giugno 2024.

Dopo aver trascorso tra giorni in Albania, Meloni è tornata in Puglia e ha lodato la “regione straordinaria”, una “perla italiana nella quale cultura e storia si fondono alle bellezze della natura, tra ulivi secolari e spiagge mozzafiato”, con “eccellenze enogastronomiche che raccontano una tradizione culinaria a cui non si può che cedere, con buona pace della dieta”. “Anche quest’anno ho scelto di passare qui, con la mia famiglia, qualche giorno di agosto per ricaricare le energie in vista di un autunno che sarà molto impegnativo e importante per l’Italia. Ma tornerò presto: è infatti proprio la Puglia la sede scelta dal governo per il G7 2024”, ha scritto, lasciando intendere di essere pronta ad affrontare le sfide che verranno.

Le europee e i prossimi impegni del Governo

Il momento più importante, per Meloni, saranno le elezioni europee di giugno 2024. In questo contesto, il centrodestra si pone come obiettivo quello di alterare gli equilibri a Strasburgo e a Bruxelles per rafforzare ulteriormente la maggioranza a Roma. Al momento, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega fanno parte di famiglie europee diverse e hanno differenti strategie. Si tratta di una situazione che, a lungo andare, potrebbe influenzare le dinamiche della politica interna.

A questo proposito, quindi, il premier ha rivendicato alla vigilia di Ferragosto: “Non ho l’autorevolezza per mettere veti su nessuno. E in ogni caso è un tema che non mi pongo oggi”. In attesa di sciogliere i nodi legati alle europee, la leadership di Meloni verrà messa alla prova già in occasione dei prossimi dossier.

Con l’arrivo di settembre, dovrebbe arrivare un decreto con una stretta sulle espulsioni dei migranti irregolari. Il 6 settembre, ripartirà l’esame in commissione della proposta di legge sulla separazione delle carriere dei magistrati mentre, nel centrodestra, è già partito il confronto sulla riforma della prescrizione. L’attenzione maggiore di Palazzo Chigi e del Mef, tuttavia, sarà rivolta a racimolare le risorse per la manovra.