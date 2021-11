Grammy Awards 2022: tutte le nomination della 64esima edizione

Le nomination dei Grammy Awards 2022 sono state annunciate in diretta streaming sul sito ufficiale della Recording Academy: l’elenco.

Le nomination dei Grammy Awards 2022 sono state annunciate in diretta streaming sul sito ufficiale della Recording Academy a partire dalle 18:00 ora italiana di martedì 23 novembre. L’evento i livestream è stato trasmesso dal GRAMMY Museum di Los Angeles e tra gli artisti e i presentatori scelti per rivelare candidature dell’edizione 2022 dell’importante evento musicale figurano anche i Maneskin, in costante ascesa non solo in contesto nazionale ma anche internazionale.

Per quanto riguarda i Grammy Awars 2022, sono stati comunicati alcuni cambiamenti come, ad esempio, l’introduzione di due nuove categorie: Best Global Music Performance (Global Music Field) e Best Música Urbana Album (Latin Music Field).