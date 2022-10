Gran Bretagna, Rishi Sunak si candida come Premier

Rishi Sunak è pronto a diventare il nuovo Premier britannico: andrà a sostituire l'ex leader di Tory, Liz Truss, rimasta in carica per soli 44 giorni.

L’ex cancelliere Rishi Sunak ha ufficializzato la sua candidatura per la successione a Liz Truss come leader della maggioranza Tory e Primo Ministro.

Rishi Sunak si candiderà come Primo Ministro inglese

In Gran Bretagna l’ex cancelliere Rishi Sunak ha formalizzato la sua attesa discesa in campo politico, più nello specifico per la successione a Liz Truss come leader della maggioranza Tory e futuro Primo Ministro inglese.

In un messaggio Sunak ha annunciato che si impegnerà a «rimettere in sesto l’economia» in un momento difficile di crisi, con una campagna all’insegna «della competenza e dell’integrità».

La candidatura e l’appoggio nel partito

«Vi chiedo l’opportunità di aiutare a risolvere i problemi. Di guidare il nostro partito e il Paese verso le nuove elezioni generali, fiducioso nei nostri risultati, saldi nelle nostre convinzioni e pronti a metterci alla testa del nuovo».

Queste alcune delle parole rivolte nella lettera inviata ai membri del Partito.

Una candidatura che sembra avrà esito positivo, secondo le stime di fiducia diffuse dalla BBC. Infatti, Sunak godrebbe al momento dell’appoggio di 130 parlamentari Tory, contro i 55 che sarebbero favorevoli a un ritorno di Boris Johnson e i 23 vicini a Penny Mourdant. All’appello mancano ancora 49 membri del parlamento.