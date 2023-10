I fan del Grande Fratello non hanno affatto gradito il comportamento di Alfonso Signorini, che ha graziato Alex Schwazer durante l’ultima diretta. Perché il conduttore si è comportato in questo modo?

Grande Fratello: Alfonso Signorini ha graziato Alex Schwazer

Qualche giorno fa, Alex Schwazer ha aggredito Grecia Colmenares. I fan del Grande Fratello hanno chiesto in massa un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, con tanto di predica in diretta tv da parte del conduttore. Invece, nel corso dell’ultima puntata, Alfonso Signorini ha graziato lo sportivo. Perché si è comportato così)

Grande Fratello: Signorini richiama Alex ridendo

Durante la diretta del Grande Fratello, Signorini ha mandato in onda il video in cui si vede l’aggressione di Alex a Grecia. Subito dopo, invece, che rimproverare il concorrente per l’atteggiamento, ha affrontato la situazione ridendo. Perfino gli altri concorrenti hanno sorriso di quanto visto nel filmato. A questo punto, Alfonso ha esclamato:

“Io non ti ho mai visto scattare così neanche alle Olimpiadi. Vai anche da tua moglie a dire così? E no, se è così no. Allora perché si deve arrivare a questo livello al Grande Fratello?”.

Alex si giustifica, ma per i fan del Grande Fratello è un bluff

Davanti al rimprovero con il sorriso di Signorini, lo stesso Alex ha abbozzato una risata. L’unica cosa che ci ha tenuto a sottolineare è che con sua moglie non si comporterebbe mai così. Ciliegina sulla torta, ha ammesso che si è lanciato su Grecia solo perché lei non lo faceva parlare.