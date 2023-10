Grande Fratello, Heidi: chi ha scelto tra Massimiliano e Vittorio?

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha messo spalle al muro Heidi Baci. Il conduttore le ha chiesto di fare una scelta tra Massimiliano Varrese e Vittorio Menozzi. Chi ha preferito?

Fin da quando è entrata al Grande Fratello, Heidi Baci ha riscosso un grande successo tra i maschietti della casa. Il primo ad avvicinarsi a lei è stato Massimiliano Varrese, poi è stato il turno di Vittorio Menozzi. Mentre l’attore è stato davvero opprimente, l’ingegnere con la passione per la moda ha avuto un atteggiamento soft. Nell’ultima puntata del reality, Alfonso Signorini ha chiesto ad Heidi di fare una scelta.

Heidi, che negli ultimi giorni al Grande Fratello è stata tampinata fino alla nausea da Massimiliano, ha ammesso che all’inizio era interessata all’attore. Poi, quando si è resa conto del suo vissuto, si è pian piano allontanata. La Baci ha candidamente ammesso:

In merito a Vittorio, invece, ha dichiarato:

Anche se preferisce Vittorio a Massimiliano, Heidi ha voluto chiarire meglio le sue dichiarazioni:

“Io non vorrei mai mettere in confronto le persone perché ognuno è speciale a modo suo. Con Massimiliano ci sono dei limiti: lui ha una famiglia, una figlia e bisognerebbe amare prima la figlia, poi lui. Io vedo molto più lontano, non ho voglia di sbagliare, perder tempo e far soffrire. Max è un uomo saggio, da cui si può imparare molto, invece Vittorio è leggero e sto bene con lui”.