Grande Fratello, il duro attacco di Elenoire Ferruzzi: "È tutto finto!"

L'ex vippona Elenoire Ferruzzi non ha risparmiato critiche al Gf. Sui social i forti attacchi: "Strapagata per partecipare dove tutto era finto".

Più di qualcuno poteva anche solo averlo sospettato, ma ora sono state sganciate quelle che potrebbero essere definite delle vere e proprie bombe. Le rivelazioni arrivano dall’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi. L’ex vippona ha dichiarato, in risposta ad alcuni commenti sui social che tutto nel reality è finto: “Il GF per me è stato un lavoro”, ha dichiarato.

Grande Fratello, il duro attacco di Elenoire Ferruzzi al reality

L’ex vippona ha fatto delle dichiarazioni importanti legate al modo con

cui verrebbero gestite le dinamiche all’interno della casa: “Il GF per me è stato un lavoro. Ma come si può paragonare l’esperienza di una persona a un gioco, un lavoro che ha fatto! Ma riprenditi! Che cosa mi doveva insegnare un gioco dove sono stata strapagata per partecipare dov’è tutto finto, dove gli autori ti dicono quello che devi fare. Cosa avrebbe dovuto insegnarmi sentiamo? Ahaha”.

Sull’eliminazione dal reality: “È tutto pagato, anche le umiliazioni”

Elenoire Ferruzzi ha toccato un altro tasto centrale, ossia l’eliminazione dal reality. A tale proposito ha spiegato: “Perché tu credi ancora che io sia stata sbattuta fuori magari con il vostro televoto? Ahahah ma svegliati. È tutto pagato anche le umiliazioni tesoro”.