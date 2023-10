Durante l’ultima diretta del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha provato a giocarsi l’ultima carta con Heidi Baci. L’attore, a quanto pare, non riesce ancora ad accettare il palo.

Grande Fratello: Massimiliano gioca l’ultima carta con Heidi

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Heidi Baci ha fatto la sua scelta tra Massimiliano Varrese e Vittorio Menozzi. La bella abruzzese ha preferito il modello all’attore ed è stata molto chiara. E’ per questo che la faccenda sembrava conclusa. Massimiliano, però, ha provato comunque a giocarsi l’ultima carta.

Massimiliano tampina Heidi con la scusa dei fan

Ad un certo punto, Varrese ha esclamato:

“Li abbiamo delusi amaramente“.

Ovviamente, Massimiliano sta parlando dei fan che, a detta sua, avrebbe fatto il tifo per lui e Heidi. La Baci, che a quanto pare è poco interessata a quanto pensano i telespettatori, ha ignorato anche la successiva spiegazione dell’attore.

Le convinzioni di Massimiliano Varrese

Massimiliano è fermamente convinto che i fan del Grande Fratello abbiano fatto un grande tifo per lui ed Heidi. Non solo, ha ribadito che, in programmi del genere, le love story piacciono sempre tanto, quindi il pubblico aveva molte aspettative. Senza ombra di dubbio, le storie d’amore piacciono, anche tanto. L’attore, però, ha dimenticato che il GF non è un set dove le relazioni si possono creare a tavolino.