Grande Fratello, Perla sul triangolo con Mirko e Greta: "Mi sembra di rivedere cose che mi hanno fatto male"

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 4 dicembre, si è ancora una volta parlato di Mirko, Greta e Perla che Alfonso Signorini ha ribattezzato “il triangolo dei bermuda”. Perla, nell’analizzare ciò che è avvenuto negli ultimi giorni, ha spiegato di aver avuto la sensazione di rivedere “cose che gli hanno fatto male”. La ferita inoltre, a distanza di tempo, per lei non si è mai completamente chiusa.

Grande Fratello Perla parla del triangolo con Mirko e Greta

Perla Vatiero ha proseguito nel suo intervento, affermando che la situazione vissuta per lei non è stata facile, quindi ha aggiunto: “Mi sembra di essere tornata a Temptation Island e la cosa che mi ferisce è che quella ferita io l’avevo chiusa ma oggi a tratti, si riapre. Sono crollata e lo accetto. Mi distacco dalla situazione e mi sono promessa che la priorità devo essere io”. Anche Mirko, dal canto suo, una volta interpellato ha chiesto di volersi prendere del tempo e di dover ancora fare una scelta: “Questo per me non è più un gioco, ma è vita. Entrambe sono due riflessi di me”.

Signorini sulla questione: “Uscirete con le idee più chiare da questo percorso”

Sulla dinamica che si è venuta a creare all’interno della casa, è intervenuto anche il conduttore Alfonso Signorini: “Noi tutti ci rendiamo conto della difficoltà in questa convivenza forzata che ognuno di voi aveva previsto. Ognuno è libero di viverla come vuole, questo è un percorso che sicuramente vi farà uscire con le idee più chiare”.