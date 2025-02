Grande Fratello: polemiche e tensioni nella casa più spiata d'Italia

Polemiche sul televoto

Il recente televoto del Grande Fratello ha scatenato un acceso dibattito tra i fan e i concorrenti. La modella brasiliana Helena Prestes, nonostante il suo seguito, non è riuscita a conquistare il primo posto tra le finaliste donne, cedendo il passo a Jessica Morlacchi. Questo risultato ha sorpreso e deluso molti, incluso il conduttore Alfonso Signorini, che ha espresso la sua incredulità di fronte a tale esito. La vittoria di Jessica ha sollevato interrogativi sulla correttezza del televoto, con accuse di manipolazione da parte dei fan di altri concorrenti, che avrebbero utilizzato bot e VPN per influenzare il risultato.

Le tensioni nella casa

All’interno della casa, l’atmosfera è tesa. Concorrenti come Lorenzo, Shaila e Zeudi sembrano determinati a ostacolare il cammino di Helena, creando un clima di rivalità palpabile. Durante una conversazione in giardino, Chiara, ex Velina e Miss Italia, ha fatto riferimento a Helena in termini provocatori, scatenando la reazione di Signorini, che ha erroneamente accusato Zeudi di aver pronunciato frasi infelici. Questo scambio ha messo in evidenza le frizioni tra i concorrenti e ha alimentato ulteriormente le polemiche.

Le difese di Helena e il supporto di Jessica

In mezzo a queste tensioni, Helena ha deciso di rispondere alle accuse, affermando di essere stata troppo buona con Zeudi e di non averla mai screditata. La sua posizione è stata sostenuta da Jessica, che ha rivelato un momento di intimità tra le due durante un viaggio in auto, dove Helena ha espresso il desiderio che fosse lei la finalista. Questo gesto ha dimostrato che, nonostante le rivalità, ci sono anche legami di amicizia e supporto all’interno della casa. Tuttavia, le tensioni non si placano, con Shaila che continua a lanciare frecciate a Helena, mentre Signorini non esita a criticare il comportamento dei concorrenti, sottolineando la loro ipocrisia.