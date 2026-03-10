Dopo quasi un decennio, Ilary Blasi torna al timone del Grande Fratello Vip, pronta a guidare la nuova edizione con il suo stile spontaneo e ironico. Tra tacchi, pigiama e social, la conduttrice promette intrattenimento e divertimento, confermando che, nonostante gli anni, il suo approccio al reality resta invariato.

Il ritorno di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip

Per questa edizione, Ilary punta a coinvolgere maggiormente gli spettatori attraverso i social, trasformando la diretta in un’esperienza interattiva. Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni ha dichiarato che non ha un concorrente preferito e il suo unico pensiero è arrivare viva fino a tarda sera: “Il mio pensiero è arrivare fino a tarda sera, perché mi viene sonno, ma farò appello all’adrenalina“. Anche la preparazione pre-puntata segue una routine precisa: un pasto leggero a base di riso, verdure e petto di pollo, così da poter andare a dormire subito dopo la diretta.

Sul fronte dello stile, Ilary si affida da anni a due stylist di fiducia: “Voglio essere pulita, con un tocco di originalità e un particolare che dia personalità”. Tra briefing tecnici e momenti di leggerezza in studio, Ilary riesce a conciliare professionalità e naturalezza, ricordando al pubblico perché il Grande Fratello Vip è uno dei format più amati: storie autentiche, sorprese e un intrattenimento che non smette mai di sorprendere.

Grande Fratello Vip, la confessione di Ilary Blasi: “Cosa farò a fine puntata”

La Blasi ha raccontato come, nonostante il tempo trascorso, il suo approccio sia rimasto intatto: “Parto sempre tranquilla, in allegria. Ma se succede qualcosa e bisogna prendere in mano la situazione, lo faccio“. Ilary partecipa solo agli incontri strettamente necessari e, al termine delle puntate, confessa di non vedere l’ora di “mettersi il pigiama per andare a dormire”. La conduttrice scherza anche sul peso dei tacchi: già all’idea di passare ore sui trampoli, “ho già male ai piedi”.

Ilary sottolinea come il suo ruolo non sia quello di incutere timore nei concorrenti: “I concorrenti non penso che abbiano paura di me, anzi: non mi calcolano proprio!”. Il suo obiettivo è creare un’atmosfera divertente e coinvolgente, dove ognuno possa esprimere la propria personalità e i talenti, mentre il pubblico a casa si lascia trasportare dall’intrattenimento. “Se mi diverto io, si vede. E anche il pubblico si diverte”, aggiunge, confermando come il suo sorriso sia un vero ingrediente dello show.