Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani: “Volevo morire”

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 1 novembre con la quindicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Francesca Cipriani ha raccontato un suo lato inedito. Ecco cosa è successo.

Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito all’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Francesca Cipriani. Concorrente ufficiale della sesta edizione del reality, nella clip di presentazione ha dichiarato: “Sono famosa? Diciamo che sono conosciuta al pubblico. La mia massima aspirazione della vita è cambiare il mondo. […] Come farò in casa senza i social? Si può vivere, basta che c’è la cioccolata”.

Per poi aggiungere: “Sono molto aggiornata sulla nostra società, seguo diversi siti di informazione […] Il Presidente del Consiglio? Non è Mattarella, ah no, l’ex allenatore di calcio Conte!”.

Francesca Cipriani, la quindicesima puntata del GF Vip

Tra le concorrenti più seguite del reality, Francesca Cipriani è stata invitata, nel corso della quindicesima puntata, in Mistery Room, dove ha parlato della sua infanzia non felice, dovuta alla separazione dei genitori, ma non solo. In particolare ha parlato di un’adolescenza segnata dal bullismo.

A tal proposito ha dichiarato: “Quando ero piccola cercavo di fuggire dal nucleo familiare, dai compagni che mi prendevano in giro, ero cicciottella, ora ti dico una frase forte ma io volevo morire, era un continuo mi buttavano gli occhiali nella spazzatura, mi prendevano in giro su tutto.

Mi tenevo tutto per me, era un dolore che tenevo per me, la mattina era un incubo, la vita per me non era né bella né giusta. È stato un inferno. Se mi chiedessero di tornare indietro direi di no. A chi viene bullizzato ora direi di essere forti, il mondo è tanto bello quanto duro e cattivo. Siate forti perché la vita non è solo quello e dopo ti ripaga. Non è vero quello che ti dicono.

Anche adesso quando vedo cose brutte che succedono cerco di dormire per staccarmi”.

Francesca Cipriani, il messaggio del padre

Sempre nel corso della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani ha parlato della sua infanzia e della sofferenza per la separazione dei genitori. “I miei genitori hanno divorziato quando avevo 7 anni. Anche a scuola le maestre mi dicevano che mi assentavo, io cercavo di distaccarmi dalla realtà. Quando c’erano problemi dormivo per cercare nei sogni qualcosa di meglio.

Mio papà non lo vedo da due anni ora è in America”, ha affermato la gieffina.

Proprio la Cipriani, inoltre, ha ricevuto un video del padre, con quest’ultimo che ha voluto sottolineare come la figlia sia “pura e buona”. Un momento particolarmente emozionante, con la Cipriani che non è riuscita a trattenere le lacrime.