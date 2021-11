Grande Fratello Vip, salta l’ingresso di due nuovi concorrenti: erano già in quarantena

Al Grande Fratello Vip salta l'ingresso di due nuovi concorrenti, che erano già stati annunciati e messi in quarantena.

Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 22 novembre avrebbero dovuto entrare due nuovi concorenti nella casa.

Alla vigilia di questi nuovi ingressi, però, qualcosa sembra essere andato storto. Deianira Marzano ha svelato che Giulia Cavaglià e Giulio Raselli non entreranno più nella casa, nonostante avessero già firmato e fossero già in quarantena preventiva. “Giulio e Giulia non entrano più? No, dopo una bella quarantena alla fine non entrano più. I motivi sono a me ignoti. Comunque mi dispiace perché mettendomi nei loro panni immagino ci resti male che puft, tutto va in fumo, dopo che sei stato anche chiuso” ha dichiarato l’influencer.

Grande Fratello Vip, salta l’ingresso di due nuovi concorrenti: i dettagli

Qualche ora dopo, Deianira Marzano ha condiviso dei messaggi su Instagram, ricevuti dalle sue fan, in cui viene data una versione davvero scioccante del ritiro dei due ex Uomini e Donne dal reality. “Deianira, pare abbiano fatto una scenata assurda, lei soprattutto. Perché sono sclerati stando qualche giorno in hotel. Lei pare abbia inneggiato al sequestro di persona e minacciato di chiamare i Carabinieri. Si è fatta venire a prendere dal padre” hanno raccontato.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli su quanto accaduto.

Grande Fratello Vip, salta l’ingresso di due nuovi concorrenti: cosa è successo

Il sito Very Inutil People sembra confermare questa versione. Ha spiegato che sul web circolava la voce dell’ingresso di Giulia Cavaglià e di Giulio Raselli al GF Vip. Entrambi avevano firmato il contratto e stavano effettuando il periodo di quarantena obbligatoria a Roma in un hotel, per prepararsi ad entrare nella casa.

“Qualcosa però deve averli infastiditi al punto tale che entrambi hanno lasciato la struttura in cui alloggiavano, probabilmente in seguito a una discussione con la produzione per delle modifiche contrattuali o lo slittamento del loro ingresso. I due torneranno sui loro passi o la produzione metterà una pietra sopra a una loro futura partecipazione?” ha scritto il magazine.