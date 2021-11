GF Vip, Signorini: “Lunedì entreranno nuovi vipponi”. Tutti i possibili nomi

Nel corso della ventesima puntata del GF Vip Alfonso Signorini ha annunciato l'ingresso di nuovi concorrenti. Tutti i possibili nomi.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 19 novembre con la ventesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso di nuovi concorrenti. Tutti i possibili nomi.

Grande Fratello Vip, la ventesima puntata

Nel corso della ventesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha annunciato che lunedì entreranno nella casa più spiata d’Italia nuovi concorrenti.

A tal proposito, infatti, il conduttore ha affermato: “La prima notizia stasera ve la do io. Ebbene sì, lunedì entreranno nuovi vipponi agguerritissimi“. Per poi aggiungere: “Sono scatenati, già chiusi in quarantena. Non so come i nostri vipponi la prenderanno, vedremo come reagiranno”.

Grande Fratello Vip, nuovi concorrenti in arrivo

Come già detto, nel corso della ventesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha ufficializzato l’ingresso nella casa più spiata d’Italia, il prossimo lunedì, di nuovi concorrenti. I nomi non sono ancora ufficiali, ma non mancano, ovviamente, le prime indiscrezioni.

Diversi i nomi trapelati nel corso degli ultimi giorni, tra cui quelli di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino.

Grande Fratello Vip, i possibili nuovi concorrenti

Ma non solo, tra gli altri nomi trapelati nel corso degli ultimi giorni si annoverano quello di Vera Gemma, ma anche Nathalie Caldonazzo. Il settimanale Oggi aveva fatto anche il nome di Valeria Marini che potrebbe quindi ritornare nella casa più spiata d’Italia. Tra i possibili nuovi ingressi, poi, si fanno i nomi di due ex protagonisti di Uomini e Donne, ovvero Giulia Cavaglià e Giulio Raselli.

Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e ancora nulla è ufficiale. Non resta quindi che attendere la puntata di lunedì per vedere chi farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.