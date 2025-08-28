Paura per il quattro volte campione del Tour De France Chirs Froome, vittima di un incidente stradale mentre si stava allenando con la sua bici: le sue condizioni.

Grave incidente per Chris Froom: travolto da un’auto mentre si allenava

Paura per il ciclista britannico Chirs Froome, vittima di un brutto incidente stradale nella giornata di ieri.

Secondo le prime informazione riportate dai media francesi, Froome si stava allenando con la sua bici vicino a Saint- Raphael, in Francia, quando sarebbe stato travolto da un’auto. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi che hanno trasportato con l’elisoccorso il ciclista all’ospedale di Tolone.

Grave incidente per Chris Froome: le sue condizioni

Chirs Froome, quattro volte vincitore del Tour de France, è stato vittima di un brutto incidente a bordo della sua bici in Francia. Il ciclista britannico è stato investito da un auto e portato poi d’urgenza all’ospedale di Tolone. Nonostante le gravi ferite riportate, Froome è rimasto sempre cosciente, fortunatamente non ha riportato cranici e le sue condizioni sono stabili. Sul suo profilo di Instagram sono arrivati i primi aggiornamenti e la conferma che non sono stati coinvolti altri veicoli. Chris Froome ha riportato un pneumotorace, la frattura di cinque costole e di una delle vertebre lombari, stando ai primi esami strumentali.