Grave incidente sulla strada provinciale per Piacenza: due auto si sono scontrate e ribaltate sulla carreggiata. Feriti una donna di 29 anni e un ragazzo di 22 anni.

Piacenza, grave incidente tra due auto: feriti due giovani

Nella notte tra venerdì 7 e sabato luglio lungo la strada provinciale 6 tra Mucinasso e località I Vaccari, in provincia di Piacenza, si è verificato un grave incidente tra due auto.

Verso le 4 del mattino, infatti, le due vetture si sono scontrate e in seguito ribaltate sulla carreggiata. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno estratto due feriti, un ragazzo di 22 anni e una donna di 29 anni, entrambi non in pericolo di vita.

Le indagini

Sul posto anche la Pubblica assistenza San Giorgio, la Croce rossa e i sanitari del 118.

Secondo quanto emerge dalle prime indagini dei Carabinieri, sembrerebbe che lo scontro sia stato un frontale tra una Citroen e una Toyota, completamente distrutte dopo l’impatto. Continuano nel frattempo le indagini degli inquirenti che al momento non escludono la distrazione dei due conducenti.

“ I due feriti non sono in pericolo di vita, anche se sono gravi le condizioni del giovane 22enne“: ecco il contenuto di una nota emanata dall’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, dove attualmente si trovato i due feriti.