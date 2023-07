Grazia a Patrick Zaki, Tajani: "Ruolo dell'Italia decisivo"

A poche ore dalla notizia della condanna, c’è stato un importante dietrofront e il presidente egiziano Al-Sisi ha deciso di concedere la grazia a Patrick Zaki. L’attivista e ricercatore può finalmente tornare libero e nella giornata di oggi lascerà il commissariato.

Patrick Zaki, Tajani sulla grazia dell’Egitto: “Ruolo dell’Italia decisivo”

Il titolare della Farnesina Antonio Tajani ha parlato in un’intervista a ‘Radio24’ dello spinoso caso Patrick Zaki e della grazia concessa da Al-Sisi. Tajani ha rivendicato l’importante ruolo del nostro Paese nella vicenda: “Ci siamo mossi fin dall’inizio per cercare di ottenere la grazia per Zaki. Io ho ribadito più volte al presidente Al Sisi la necessità di liberare questo giovane ricercatore“ – afferma il ministro degli Esteri – “È stato un lavoro corale e alla fine il presidente egiziano ha deciso di concedere la grazia. È una bella notizia per tutti, ora questo giovane ricercatore potrà venire nel nostro Paese, lavorare e avere una bella carriera davanti.”

Come si è arrivati alla grazia: nessun accordo sottobanco

Qualche malpensante aveva collegato la vicenda al caso Giulio Regeni, ma Tajani assicura che: “Non cè stato nessun baratto e nessuna trattativa sottobanco.” Il ministro degli Esteri ribadisce con orgoglio e lancia anche una stoccata: “Il governo è stato in grado di far tornare un giovane che rischiava di stare ancora un po’ di tempo in carcere. Si tratta di un risultato molto importante e chi pensava che non sarebbe stato in grado di ottenerlo è rimasto un po’ deluso.”