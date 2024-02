La Grecia è diventata di fatto il primo paese a maggioranza cristiano-ortodossa a legalizzare i matrimoni tra persone dello stesso sesso, equiparandoli alle unioni eterosessuali, compresa la possibilità di adottare figli.

Grecia, legalizzati matrimoni tra persone dello stesso sesso

Il disegno di legge, appoggiato dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis, membro del partito Nuova Democrazia, è stato approvato con 176 voti favorevoli e 76 contrari dal parlamento il 15 febbraio. Mitsotakis ha sottolineato l’importanza di rendere visibili coloro che erano precedentemente invisibili, migliorando la vita di molti cittadini senza compromettere quella degli altri.

Prima di questa legge, le coppie omosessuali potevano solo unirsi civilmente dal 2015, senza benefici legali equivalenti al matrimonio civile. La decisione ha scatenato celebrazioni nel centro di Atene, con bandiere arcobaleno sventolate in segno di sostegno alla comunità LGBT+.

Allo stesso tempo, oppositori dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, inclusi membri della Chiesa ortodossa, hanno manifestato contrarietà alla riforma con simboli religiosi.

La legge rappresenta garantisce più diritti alle coppie omosessuali e ai loro figli, risolvendo alcune questioni legali dei bambini cresciuti in queste famiglie. Tuttavia, la normativa non affronta l’accesso alla gestazione per altri, mantenendo le restrizioni attuali in Grecia. Mitsotakis ha ottenuto il sostegno dell’opposizione per l’approvazione della legge, evitando di trattarla come una votazione di fiducia e cercando di minimizzare le divisioni all’interno della sua maggioranza.