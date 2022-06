Greg LeMond, ex campione di ciclismo americano, ha sconvolto i suoi fan rivelando tramite il suo sito ufficiale di essere malato di leucemia.

Greg LeMond, annuncio shock dell’ex campione di ciclismo: “Ho la leucemia”

Sul suo sito ufficiale, l’ex ciclista professionista Greg LeMond ha pubblicato un annuncio che ha sconvolto i fan e il mondo dello sport.

L’ex campione di ciclismo, infatti, ha comunicato di essere effetto da un serio problema di salute, rivelando: “Mi è stata diagnosticata una leucemia mieloide cronica. Ho iniziato la chemioterapia“.

Nel lungo messaggio condiviso sul sito, poi, LeMond ha spiegato di aver scoperto la malattia dopo essersi sentito a lungo spossato e stanco ed essersi sottoposto ad alcuni controlli di routine.

In merito alla patologia diagnosticata, il ciclista ha spiegato: “Fortunatamente è un tipo di cancro che può essere curatoed è un tipo di leucemia che non è pericoloso per la vita o invalidante – e ha aggiunto –.

Avevo avvertito alcune settimane di stanchezza che mi hanno spinto a sottopormi a un controllo che includeva alcune analisi del sangue. Dopo una serie di esami e una biopsia del midollo osseo, che è stata completata la scorsa settimana, venerdì scorso ho ricevuto la mia diagnosi formale“.

A proposito della chemioterapia, invece, l’atleta ha scritto: “I miei medici dell’Università del Tennessee, con la consulenza di un team della Mayo Clinic, hanno delineato un protocollo di chemioterapia che inizierà questa settimana.

Nessuno vuole mai sentire la parola cancro ma, è vero, c’è un grande sollievo, ora, sapere perché mi sentivo male. I miei medici ed io abbiamo deciso un trattamento che inizierà questa settimana. Dovrei sentirmi meglio tra poche settimane e per il prossimo futuro. La prognosi a lungo termine è molto favorevole”.

Carriera e titoli del campione americano

Greg LeMond, nato in California il 26 giugno 1961, ha 60 anni e si è ritirato dal mondo del ciclismo professionista da circa tre decenni.

Nel corso della sua carriera, ha vinto due titoli come campione del mondo rispettivamente nel 1983 e nel 1989 e ha trionfato in occasione di tre Tour de France nel 1986, nel 1989 e nel 1990.

L’atleta è entrato nella leggenda del ciclismo e, come ha dimostrato negli anni della sua attività sportiva, è particolarmente avvezzo alle sfide “impossibili”. Nel 1987, ad esempio, ha rischiato di dover interrompere la sua carriera quando, durante una battuta di caccia, suo cognato lo colpì al petto per sbaglio con una fucilata a pallini. Nonostante il drammatico episodio, LeMond è riuscito a riprendersi e a vincere il titolo mondiale e il Tour de France nel 1989 e, ancora, di nuovo il Tour de France nel 1990.

Dopo essersi ritirato dal ciclismo, poi, ha gareggiato per due anni nelle corse automobilistiche all’US Formula Ford 2000.