L’attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata oggi, martedì 23 dicembre 2025, a Londra, durante una manifestazione pro Palestina.

La polizia britannica ha arrestato a Londra l’attivista svedese Greta Thunberg durante una manifestazione pro-Pal. A renderlo noto gli organizzatori dell’iniziativa promossa al fine di solidarizzare con otto detenuti del gruppo Palestine Action, i quali, da più di 50 giorni, stanno conducendo uno sciopero della fame in segno di protesta contro la loro condizione processuale e carceraria nel Regno Unito.

Essi sono infatti in stato di reclusione preventiva da diversi mesi a margine della contestatissima messa al bando per “terrorismo”, voluta dal governo di Starmer, dell’organizzazione di cui fanno parte.

Greta Thunberg, perché è stata arrestata a Londra durante la manifestazione pro-Pal?

Come abbiamo visto, Greta Thunberg è stata arrestata a Londra dalla polizia britannica durante un raduno pro-Pal. Il motivo è che l’attivista svedese ha esposto un cartello a sostegno dell’organizzazione vietata Palestine Action, violando quindi l’articolo 13 del Terrorism Act del 2000. In un video condiviso dal gruppo si vede proprio la 22enne con un cartello con scritto: “sostengo i prigionieri di Palestine Action. Mi oppongo al genocidio.” Ricordiamo che Palestine Action è un gruppo noto per la sue azioni di disobbedienza civile e per la denuncia dei legami tra Londra e Israele sullo sfondo di quanto accaduto nella Striscia di Gaza, ma i suoi militanti non sono mai stati incriminati per attentati contro le persone. La stretta draconiana del governo Starmer è stata criticata sia dal Regno Unito che dall’estero: dalla sinistra pacifista, da esponenti politici liberali e da ong umanitarie come Amnesty International e da agenzie dell’Onu. Lo sciopero della fame degli 8 detenuti è il più lungo mai attuato nel Paese dai tempi del tragico “hunger strike” del 1981. Durante la manifestazione di oggi, che si è svolta di fronte agli uffici di Aspen Insurance, sarebbero stati arrestati anche altri due manifestanti oltre Greta Thunberg. Essi sono accusati di aver preso di mira con dello spray rosso la sede londinese del gruppo assicurativo, contestato il sostegno finanziario a Elbit Systems, una società israeliana legata al complesso militare-industriale.