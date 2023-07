Il terrore si diffonde tra i pedoni quando una gru prende fuoco e crolla a Manhattan, a New York. Cosa è successo?

Una gru prende fuoco e crolla dal 45esimo piano di un grattacielo a Manhattan, a New York, seminando il panico tra i pedoni in strada. Si suppone che l’incidente sia stato causato da un incendio divampato dal motore del mezzo.

Gru prende fuoco e crolla a New York, paura a Manhattan

Prima una fiammata improvvisa, poi una densa colonna di fumo nero che si staglia verso il cielo e, infine, una gru che si inclina e si schianta contro la facciata di un grattacielo. È successo a New York, sotto lo sguardo attonito dei pedoni che passeggiavano sui marciapiedi di Hudson Yards, a Manhattan.

Terrorizzate dal crollo della gru e da pericolo che incombeva dall’alto, le persone hanno cominciato a disperdersi e fuggire in preda al panico nel tentativo di mettersi in salvo.

L’argano, che si trovava in corrispondenza del 45esimo piano di un grattacielo situato al numero 550 della 10 Avenue, è precipitato intorno alle 07:30 di mercoledì 26 luglio dopo che il motore è esploso, dando origine alle fiamme. L’operaio addetto alla gru impegnata nel sollevamento di blocchi di cemento da 16 tonnellate ha provato a spegnere l’incendio. Nonostante l’uso di un estintore, ogni tentativo si è rivelato vano.

Sulla vicenda, è stata aperta un’inchiesta. Al momento, si suppone che a causare il crollo sia stato proprio il rogo. Intanto, a seguito del sinistro, le autorità hanno chiuso al traffico tutta la zona compresa tra la 41 e la 42.

Sei feriti, nessuno in pericolo di vita

Alla luce delle informazioni sinora diffuse, sei cittadini – inclusi due vigili del fuoco – sono rimasti feriti nell’incidente. Nessuno dei feriti, tuttavia, verte in gravi condizioni o è in pericolo di vita. “Questo è un buon giorno, perché poteva finire molto peggio”, ha dichiarato il vice commissioner dei vigili del fuoco, Joseph Pfeifer. Per ripulire la zona, è stato necessario ricorrere all’intervento di oltre duecento pompieri.

Il drammatico evento è stato ripreso da diverse persone e turisti che si trovavano sul posto. Le immagini sono state diffuse sui social diventando rapidamente virali.

Quanto accaduto nella giornata di mercoledì 26 luglio non rappresenta un unicum. Già nel febbraio 2016, infatti, una gru è collassata a Manhattan, nella zona sud. In quella circostanza, un pedone perse la vita mentre altre tre persone rimasero ferite.