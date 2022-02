Grumo Nevano, Rosa Alfieri strangolata e uccisa a 23 anni: si cerca il vicino di casa

La 23enne Rosa Alfieri è stata trovata morta nell'appartamento del vicino di casa a Grumo Nevano: sarebbe stata strangolata.

Tragedia a Grumo Nevano, comune in provincia di Napoli, dove una ragazza di 23 anni è stata strangolata e trovata morta a casa del vicino di casa. Proprio lo stesso a cui, qualche giorno prima, il padre della vittima aveva affittato l’appartamento.

Quando sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri della compagnia di Giugliano, hanno trovato Rosa con uno straccio in bocca.

Rosa Alfieri uccisa a Grumo Nevano

Il rinvenimento è avvenuto nel pomeriggio di martedì 1 febbraio 2022 nella camera da letto di un vicino in via Risorgimento. L’ipotesi più plausibile è che quest’ultimo, trasferitosi nell’appartamento solo due settimane prima aiutato proprio dal padre della vittima, l’abbia strangolata. Rosa è infatti stata trovata con un cencio in bocca e dei segni intorno al collo e solo l’autopsia potrà chiarire le reali cause del decesso.

Tutto è accaduto dopo le 16, quando la giovane era rientrata in casa. Secondo le testimonianze dei vicini, sarebbe entrata in casa e avrebbe visto il nuovo inquilino che l’avrebbe afferrata e trascinata nel proprio appartamento. Rosa avrebbe gridato, ma sul momento nessuno si è reso conto di quello che stava accadendo.

Rosa Alfieri uccisa a Grumo Nevano: si cerca il vicino

Dopo aver commesso il delitto, l’assassino sarebbe scappato.

In breve tempo sotto la palazzina si sono radunati Carabinieri, Polizia, Vigili Urbani, soccorritori e familiari. “Quel porco l’ha uccisa“, avrebbe gridato il padre di Rosa in compagnia del fidanzato della figlia e di una sorella di lui. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per rintracciare l’uomo di cui è già nota l’identità. Fino a tarda sera hanno fatto posti di blocco e perquisizioni ma per il momento di lui non c’è ancora alcuna traccia.